Fotograf zeigt in Wolfsburg faszinierende Bilder von Wölfen

Im lichten Nebel einer Teichlandschaft in Sachsen-Anhalt streift ein Rudel Wölfe. Es ist eine ästhetische Aufnahme von Heiko Anders. Der Tierfotograf vergrößert das Bild am Freitagabend in der Bürgerbegegnungsstätte auf dem Detmeroder Markt. Er weist auf die Anzahl hin. Es sind nur wenige Tiere,...