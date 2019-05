Veranstalter zittern um Zukunft des Volks- und Schützenfestes

Die Vorfreude bei der Schützengesellschaft Wolfsburg (SG) auf das 69. Schützen- und Volksfest im Allerpark vom 24. Mai bis 2. Juni ist etwas getrübt. Der Grund: Die Stadt will der SG als Veranstalter die so genannte Dauerfestsetzung entziehen. Was das bedeutet und welche Auswirkungen es haben...