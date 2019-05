Karat und „Dr. Archibald“ sollen Menschen anlocken

Es gibt Lieder, die bleiben über Jahrzehnte im kollektiven Gedächtnis. Sie sind immer aktuell. Eines davon ist „Über sieben Brücken musst du geh’n“. Erstmals, im Original, 1979 gesungen von Karat. Ein Hit, der am 24. Mai live in Wolfsburg erklingen wird. Zum Auftakt des Schützen- und Volksfestes, seines Zeichens das größte zwischen Harz und Heide, treten die musikalischen Ost-Poeten im Festzelt Marris am Allerpark auf. Für den...