Straßenausbaubeiträge: Wolfsburg setzt weiter auf Abwarten

Die SPD hat 2017 gefordert, die von Anwohnern für Sanierungen zu zahlenden Straßenausbaubeiträge abzuschaffen. Die FDP legte 2018 mit einem Antrag nach. Doch abgeschafft ist nichts – worauf die AfD mit einem dritten, am Donnerstag in den politischen Beratungsgang eingebrachten, Antrag und mit Kritik des Fraktionsvorsitzenden Thomas Schlick im Bauausschuss aufmerksam machte. Der AfD-Antrag stand am Tag seiner Einbringung noch nicht zur...