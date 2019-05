Prozess ums Erbe – Rentnerin schreibt Testament auf Notizblock

. Seinen Lebensabend in Würde zu verbringen ist für viele ältere Menschen ein ganz wichtiger Wunsch. Eine Wolfsburger Rentnerin versprach einer Vertrauensperson alles, was sie besaß, wenn die sich nur um sie kümmern und nicht in ein Altenheim stecken würde. Dies schrieb sie auch so nieder. Doch über ihren vermeintlich letzten Willen entbrannte ein Rechtsstreit, der nach Jahren schließlich vom Oberlandesgericht entschieden wurde.

Die Rentnerin und ihr Ehemann hatten keine Kinder und keine Geschwister, dafür ein großes Vermögen. 2001 setzte die Frau handschriftlich ein gemeinschaftliches Testament auf, das ihr Mann mitunterzeichnete und in dem sich beide „gegenseitig zu alleinigen Erben“ bestimmten. Ihr beiderseitiger letzter Wille wurde auch beim Amtsgericht Wolfsburg hinterlegt. Im September 2013 verstarb der Mann. Im Juni 2014 erteilte die Witwe der eingangs erwähnten Vertrauensperson eine Vorsorgevollmacht. Sie ermächtigte damit diese Frau, Entscheidungen über alle Bereiche ihres Lebens treffen zu dürfen. Vielleicht wollte die Rentnerin verhindern, dass ihr im Fall einer schweren Krankheit von Amtswegen ein externe Betreuer zur Seite gestellt wird. Im Herbst 2014 erstellte der Anwalt der Witwe in deren Auftrag zwei Entwürfe für Testamente, in denen die Vertrauensperson zur Alleinerbin als eingesetzt werden sollte – unterschrieben wurden diese Testamente von ihr aber nicht. Im Januar 2015 verstarb die Rentnerin. Sie hinterließ 450.000 Euro.

Im Mai 2015 beantragte die Helferin beim Nachlassgericht am Amtsgericht Wolfsburg einen Erbschein, der sie als Alleinerbin ausweisen sollte. Sie reichte dazu die beiden Testamentsentwürfe ein und legte außerdem einen quadratischen Zettel von einem Notizblock vor. Darauf stand der handschriftliche Text: „Wenn sich für mich (es folgte der Vor- und Zuname der verstorbenen Witwe und ihr Geburtsdatum) einer findet, der für mich aufpasst und nicht ins Heim steckt, der bekommt mein Haus und alles was ich habe (es folgte die Unterschrift der Frau mit Vor- und Zunamen).“ Sie erklärte gegenüber dem Gericht, es sei der Wille der Rentnerin gewesen, sie zur Alleinerbin einzusetzen. Doch wegen des frühen Todes der Witwe sei es nicht mehr zur Beurkundung des bereits entworfenen notariellen Testaments gekommen.

Es dauerte fast ein Jahr, bis das Nachlassgericht entschied, den Antrag der Helferin abzulehnen: Der Notizzettel genüge nicht den Anforderungen an ein Testament, denn es sei unklar, wer genau als Erbe bestimmt werden sollte. Somit gelte die gesetzliche Erbfolge. Tatsächlich gab es noch zwei entferntere Verwandte, die beiden Kinder eines vorverstorbenen Cousins.

Die verhinderte Erbin legte Beschwerde beim Oberlandesgericht Braunschweig ein. Mehr als vier Jahre nach dem Tod der Witwe wurde sich dort in diesem Frühjahr der Sache angenommen. Der 1. Zivilsenat wies die Beschwerde ebenfalls ab. Im Urteil, das unserer Zeitung vorliegt, stellte das Gericht zunächst fest, dass die Testaments-Entwürfe ohne Unterschrift keine ordentlichen Testamente darstellen. Aber es wurde auch klargestellt: „Der handschriftlich beschriebene Zettel erfüllt im Grundsatz die zwingenden formellen Erfordernisse; insbesondere kann ein Testament durchaus auch auf einem Notizzettel errichtet werden.“

Im vorliegenden Fall fehlte allerdings ein Datum auf dem Zettel. Wann es verfasst wurde, war unklar. Es kann somit nicht ausgeschlossen werden, dass der Text auf dem Zettel zu einem früheren Zeitpunkt verfasst wurde, später die Witwe und ihr Ehemann ein gemeinschaftliche Testament und ihren „letzten“ Willen niedergeschrieben hatten. Das Gericht stellte zudem fest, es gibt auch berechtigte Zweifel, ob die Witwe mit Testierwillen gehandelt hat – was bedeutet: Ob sich sich im Klaren war, dass sie ein Testament verfasst und welche Auswirkungen dieses hat. Schließlich hatte sie gemeinsam mit ihrem Mann bereits einmal ein Testament verfasst, das den gesetzlichen Anforderungen genügte. Warum nun dieser undatierte Notizzettel, und außerdem der Gang zum Notar, der längst an einem Notar ordentliches Testament entwarf? Vielleicht, so mutmaßten die Richter, war auch der Notizzettel nicht mehr als ein Entwurf.

Auch schaute sich das Gericht ganz genau an, was auf dem Zettel geschrieben stand: Was bedeutet eigentlich auf einen „aufpassen“? Wenn man sagt, „aufpassen“ meint die „Hilfe“, ein Leben außerhalb des Pflegeheims zu ermöglichen, was bedeutet dies wiederum? Reicht es schon, ab und an zu klingen und nachzuschauen, oder ist es Hilfe bei der Hausarbeit bis hin zur körperlichen Pflege? Und in welcher Intensität und Qualität? „Auch der Zeitraum, in dem die Person(en) „aufpassen“ soll(en), bleibt unklar, also ob die gemeinte Tätigkeit über Tage, Wochen, Monate oder Jahre erforderlich sein soll, um die Stellung als Erbe zu erlangen“, legt das Gericht dar.

Da kein Erbe bestimmt wurde, müsste darüber hinaus von dritter Seite aus ein Wertung anhand eigener Kriterien vorgenommen werden, wer die Kriterien erfüllt und sich somit als Erbe qualifizieren haben könnte. „Der möglicherweise unter den Begriff fallende Personenkreis ist insbesondere wesentlich weiter, als bei einer Formulierung, die sich auf eine einzige Pflegekraft bezieht, die der pflegebedürftige Erblasser selbst bestimmt - aber im Testament nicht namentlich bezeichnet - hat“, stellte das Oberlandesgericht fest. Und: Dass die Klägerin aufgrund der ihr erteilten Vorsorgevollmacht die Möglichkeit hatte, in den dort genannten Bereichen für die Erblasserin tätig zu werden, „macht sie nicht zur einzigen objektiv und ohne Ermessen bestimmbaren Person, die auf die Erblasserin aufgepasst hat.“