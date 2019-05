Fallersleber Grundschüler lernen Radfahren auf dem Schulhof

Auf dem Hof der Grundschule Fallersleben herrschte am Donnerstagsvormittag Zweiräder-Hochbetrieb: 110 Schülerinnen und Schüler aus dem 3. Jahrgang traten an zum Abschluss-Parcours der Fahrrad-Sicherheitsschulung. In Zusammenarbeit mit dem MSC Fallersleben waren die Kinder in zwei Gruppen auf diesen...