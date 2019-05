Kleinkinder zeigten in Wolfsburg: „Wir sind gut betreut“

Alle Kinder, etwa 50 Jungen und Mädchen im Alter bis zu drei Jahren sind bemerkenswert still. Sie liegen und sitzen in Kinderkarren, allein, zu zweit oder zu viert je nach Größe des Gefährts. Oder sie gehen an der Hand ihrer Tagesmutter. In ihren Händen halten sie bunte Luftballons: „gut betreut in...