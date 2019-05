Grünes Licht für die Ampel-Blitzer

Die Stadt will am St.-Annen-Knoten zwei Ampel-Blitzer errichten. Zustimmung für die Pläne gab es am Dienstag im Ausschuss für Bürgerdienste und im Ortsrat Stadtmitte. Die Kosten für die Blitzer, die sowohl Geschwindigkeits- als auch Rotlichtverstöße im Bild festhalten, belaufen sich auf etwa 225.000 Euro. „Der St.-Annen-Knoten ist der Standort, den die Polizei an Position 1 favorisiert hat“, sagte Jens Krause. Der bisherige...