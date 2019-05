Awo-Kinder- und Familienzentrum in Wolfsburg ist eröffnet

Viel Licht fällt in die Räume, erhellt so am Dienstagnachmittag das neue Awo-Kinder- und Familienzentrum (KiFAZ) in der Kreuzheide. Es ist eine moderne Anlage, die Gruppenräume, Kursräume aufweist, Spiel und Bewegung auch auf dem Gelände bieten wird. Die Adresse Franz-Marc-Straße deutet auf die...