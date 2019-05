Oberbürgermeister Klaus Mohrs (hinten) und Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide (vorne) pflanzen Kräuter am Rathaus.

Wildblumen auf insgesamt 6,5 Hektar in Wolfsburg ausgesät

Ein bunter Blütenstrauß wartet im Sommer auf alle Menschen und Insekten im Wolfsburger Stadtgebiet. Seit einigen Jahren sorgt der Geschäftsbereich Grün der Stadt für insektenfreundliche Aussaaten und Pflanzungen auf den städtischen Flächen. „Wir haben das Engagement aus Umweltaspekten in diesem Bereich nach und nach ausgeweitet, um uns aktiv für den Erhalt der Natur- und der Insektenvielfalt einzusetzen“, unterstreicht Oberbürgermeister Klaus Mohrs in einer Mitteilung der Stadt.

Unter anderem wurde im vergangenen Jahr bereits das Brunnenbeet vor dem Rathaus mit Kräutern bepflanzt. Daneben erhielten die Rondelle auf dem Rathausplatz statt der für Insekten eher wertlosen Eisbegonien 2018 eine Bepflanzung mit Verbenen, die ebenfalls für Insekten sehr wertvoll sind und die auch in diesem Jahr mit 3000 Pflanzen wieder vorgesehen sind. „2019 sollen die insektenfreundlichen Kräuterpflanzungen um das Rathaus herum auch auf den Hang entlang der Pestalozziallee ausgeweitet werden“, erklärt Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide. Für diese Bepflanzung sind mehr als 1400 Pflanzen vorgesehen. Gesetzt werden neben Zwerg-Thymian, Kümmel-Zitronen-Thymian und Strauchbasilikum auch Currykraut, Zitronenmelisse und Lavendel. Bis auf das Basilikum handelt es sich um mehrjährige Stauden. „Wir wollen gleichzeitig auch Anregungen für Vorgärten geben“, hebt Götz Stehr, Leiter des Geschäftsbereichs Grün der Stadt, hervor. Alle um das Rathaus genutzten Pflanzen sind auch hierfür geeignet, ebenso schmückend wie die gern genutzten Pelargonien, Geranien oder Eisbegonien und daneben auch als Küchenkräuter nutzbar. „Dass rund um das Rathaus und in den Stadtteilen mehr Flächen insektenfreundlich bepflanzt werden“, freut auch Michael Kühn, Vorsitzender vom Nabu Wolfsburg. Neben dem Pflanzen von Kräutern hat der Geschäftsbereich Grün in den vergangenen Tagen im gesamten Stadtgebiet auf etwa 6,5 Hektar Fläche Wildblumen ausgesät. Die Flächen wurden seit Februar auch unter Beteiligung von ortsansässigen Landwirten vorbereitet.