IHK zeichnet 135 Firmenvertreter, auch aus Wolfsburg, aus

Ob als Prüfer oder in der Vollversammlung: Die 60 Unternehmensvertreter, die am Freitag,

3. Mai, der Einladung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Lüneburg-Wolfsburg in das Bleckeder Haus nach Bleckede gefolgt waren, engagieren sich seit vielen Jahren ehrenamtlich in der IHK. „Sie alle prägen unsere Mitmach-IHK, die davon lebt, dass sich Unternehmer einbringen und Impulse setzen – für ihre Branche und die regionale Wirtschaft insgesamt“, begrüßte IHK-Präsident Andreas Kirschenmann die Ehrenamtlichen vor rund 150 Gästen, wie die IHK mitteilt.

IHK-Hauptgeschäftsführer Michael Zeinert ergänzte: „Mit diesem Ehrenamtstag unter dem Motto #Gemeinsam wollen wir Danke sagen: Danke, dass Sie gemeinsam mit uns die Zukunft unserer Region mitgestalten.“ Für ihr Engagement zeichneten Kirschenmann und Zeinerts Stellvertreter, Sönke Feldhusen, Leiter des IHK-Bereichs „Menschen bilden“, die Ehrenamtlichen mit Urkunden und Awards aus, bevor es zur Elbfahrt auf das Fahrgastschiff „Lüneburger Heide“ ging.

Möglichkeiten, sich in der IHK einzubringen, gibt es jede Menge. Im vergangenen Jahr erst wählten die Mitglieder eine neue Vollversammlung, in diesem Parlament der Wirtschaft bestimmen seit Jahresbeginn 100 Unternehmensvertreter den Kurs der IHK mit.

Aktuell sucht die IHK ehrenamtliche Prüfer, wie Sönke Feldhusen deutlich machte: „Unsere IHK nimmt pro Jahr mehr als 2000 Prüfungen in der Weiterbildung und mehr als 8000 Prüfungen in der Ausbildung ab. Dieses Pensum ist nur möglich dank kompetenter und qualifizierter Fachleute, die sich ehrenamtlich engagieren und dafür eine knappe Woche pro Jahr ihrer Zeit investieren.“

Wer sein Fachwissen in den Dienst der beruflichen Bildung stellen möchte, kann sich melden unter pruefer@lueneburg.ihk.de oder

(04131) 742198

.



Die Geehrten aus Wolfsburg:

Bronze: Torsten Ensslen,

Thomas Knupper, Karl Heinrich Oberste-Lehn, Frank Söhlke,

Susan Spiering, Ariane Marie

Wulkow, Sven Birke, Uwe Brandt, Jörg Förster, Volker Klapdor,

Simona Lewitzki, Wolfgang Rua, Michael Stapel.

Silber: Petra Bischoff,

Ralf Fechner, Katja Mann,

Bernhard Michael,

Carola Minuth,

Britta Noack, Annegret Schmidt,

Anne Strecha, Thomas Volk.

Gold: Klaus-Herbert Soleinsky, Bernhard Knorn,

Andreas Kühn, Bernd Reum,

Hans-Werner Scheibe.