Polizei nimmt in Heiligendorf mutmaßlichen PKW-Dieb fest

Die Polizei nahm den Dieb am Sonntag in Heiligendorf fest.

Heiligendorf. Die Beamten trafen am Sonntag auf den 34-Jährigen, der in Brandenburg einen Wagen gestohlen haben soll. Er kam in Polizeigewahrsam.

Nach dem Hinweis von Anwohnern hat die Polizei am Sonntag gegen 11 Uhr in Heiligendorf einen mutmaßlichen PKW-Dieb festgenommen. Beamte der Polizeistation Fallersleben waren zur Überprüfung einer Person gerufen worden, die in einem im Steinweg geparkten PKW sitzen solle und sich dort sehr auffällig verhalte, heißt es in einer Mitteilung. Die Polizisten trafen auf einen 34 Jahre alten Mann aus Brandenburg in einem Mercedes SUV vom Typ GLK.

Bei der Überprüfung des Mannes und der vorgelegten Papiere für den PKW stellten die Beamten fest, dass der PKW am 26. April im Bereich der Ortschaft Nauen gestohlen worden war. Der 34-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen kam in Gewahrsam der Polizei. Unter welchen Umständen der Mann in den Besitz des Mercedes kam und ob er mit dem Diebstahl in Verbindung steht, wird zurzeit überprüft. Die Ermittlungen werden vom Fachkommissariat 2 bei der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt in Absprache mit der den PKW-Diebstahl bearbeitenden Dienststelle in Nauen geführt.