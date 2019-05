Kita-Kinder lernen das sichere Straßenqueren

. Die Kinder lernten es schnell, manche Autofahrer wohl nie: Dies ist das Fazit, das Polizei und Kindertagesstätte St. Markus am Freitag zogen. Für die Kinder der „Pusteblume“ ging es mit ihren Erzieherinnen in die Umgebung der Kita am Gerta-Overbeck-Ring, konkret zum Zebra-Streifen an der...