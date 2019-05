Fast 121.000 Beschäftigte: Wolfsburger Arbeitsmarkt brummt

Noch nie arbeiteten zum Stichtag 30. Juni so viele sozialversicherungspflichtige Beschäftigte in Wolfsburg wie 2018, noch nie so viele Einpendler. Und noch nie war die Dezember-Arbeitslosenquote so gering wie im vergangenen Jahr. Laut dem vor wenigen Tagen veröffentlichten Arbeitsmarktbericht 2019 gingen am 30. Juni 2018 genau 120.757 Menschen einer sozialversicherungspflichtigen Arbeit nach – fast 2000 mehr als ein Jahr und rund 600...