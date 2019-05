Europawahl in Wolfsburg: Hohes Interesse an der Briefwahl

„Deutsche haben Bock auf diesen Urnengang“, schreib Bild.de am Freitag über einen Bericht über den ARD-Deutschlandtrend. Laut dieser Umfrage haben 53 Prozent der Deutschen starkes oder sehr starkes Interesse an der Europawahl 2019 – vor fünf Jahren hatten sich nur 35 Prozent so enthusiastisch...