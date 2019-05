Wer hat den getigerten Kater gesehen?

Tiere haben eine besondere Ausstrahlung auf den Menschen. Sie können heilen, Halt und Trost geben, sie bauen Bindungen auf und legen eine Treue an den Tag, zu der mancher Mensch kaum in der Lage ist. Der drei Jahre alte graubraun-schwarz getigerte Kater Niko ist so ein Tier, für seinen Halter ein wichtiger Bestandteil im Leben. Am Dienstag bereitete Niko ein Feuerwehreinsatz in der Wohnung des Halters dem Tier wohl Angst. Er sprang aus einem Fenster im vierten Stock des Hauses, in dem er bis dahin mit seinem menschlichen Freund lebte. Seither fehlt jede Spur von dem Tier. Nun bittet die Familie um Hilfe, denn Niko ist eine Therapie-Katze und als solche nur schwer bis überhaupt nicht zu ersetzen.

Marion Dukiewitz, die Mutter des Katzenhalters, beschreibt in einem Telefonat mit unserer Zeitung den Aufenthaltsbereich, in dem sie den Kater vermutet: „Niko ist auf das Hallendach der Firma Hohls in Vorsfelde gesprungen und dann weggelaufen. Gegenüber befinden sich Fressnapf und Lidl. In diesem Bereich gibt es viele Schuppen. Wir hoffen also, dass er sich nur irgendwo versteckt hat.“ Der Haken: Niko ist seit seinem vierten Lebensmonat bei seinem Halter, absolut auf diesen geprägt. „Wir müssen annehmen, dass er sehr verängstigt ist“, so Marion Dukiewitz, denn das Tier habe die Wohnung noch nie in seinem Leben verlassen. „Er kennt da draußen nichts. Darum wird er vermutlich auch vor Fremden scheuen“, so Dukiewitz. Zudem könne er sich bei dem Sprung verletzt haben.

Die Familie bittet nun die Menschen, in Gärten, Höfen, Schuppen, Ställen, Kellereingängen oder Garagen nachzusehen, ob sich Kater Niko dort versteckt hat. Dem, der das Tier seinem Halter zurückbringt, verspricht dieser 50 Euro zur Belohnung. Wer Niko gesehen oder gar bei sich aufgenommen hat, kann sich unter einer dieser Rufnummern melden: (0160) 7810551, (05363) 3371 oder 0151 75033933.