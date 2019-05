Wolfsburgerin sucht ganz besondere Grenzerfahrung

Ziel: Diesen Ultra-Marathon über 250 Kilometer in sechs Etappen bewältigen. Ziel war es, die eigenen Grenzen zu verschieben, eine außergewöhnliche körperliche Erfahrung zu machen und dabei Spendengelder für den Verein Be your own hero zu generieren.

Volkswagen Marokko unterstützt dieses Event und schickt selbst Top-Läufer auf die Strecke. Und so war Sandra Wukovich froh, auf alte bekannte Gesichter aus den gemeinsamen Zeiten der „aids awareness expeditionen“ zu treffen, heißt es in der Pressemitteilung. Die Wüste sei ein besonderer Ort und im Rahmen der Rallye Aicha des Gazelles 2012 war Sandra Wukovich bereits mit einem VW Amarok über die steinige und sandige Landschaft in der Sahara unterwegs gewesen.

Der Marathon setze voraus, dass die Sportler ihr gesamtes Gepäck für die komplette Distanz am Körper tragen. Ein Gewicht von mindestens 6,5 Kilogramm und maximal 15 Kilogramm dürfe der spezielle Laufrucksack haben. Eine Checkliste vom Veranstalter bestimme, was der einzelne neben dem täglichen Essen und sonstigem Bedarf mitzuschleppen habe. Mit einem GPS-Notfallgerät ausgestattet, mit Roadbook und Kompass solle jeder seine Checkpunkte und Tagesziele erreichen.

Täglich zum Morgenbriefing sei bekanntgegeben worden, wer den Lauf aus gesundheitlichen Gründen verlassen muss, wer die Cut-Off-Zeiten nicht erreicht oder wer Geburtstag hatte. Im Tagesziel angekommen hätten 51 Ärzte in einer Zeltlandschaft die Wunden, Blasen, Verletzungen der Sportler behandelt.

Sandra Wukovich: „Per Wasserkarte ist genau festgelegt, wie viel wir an jedem Checkpoint erhalten. Meist fließt eine Flasche direkt in den Körper und der Rest wird auf die Flaschen am Rucksack verteilt. Zwei Salztabletten hinzu, ein Riegel und weiter geht es. Im Ziel angekommen gibt es den Tagesbedarf, einen kleinen Schluck Minztee und die Toilettenbeutel. Die sanitären Einrichtungen sind spartanisch. Ein Klappstuhl wird mit einem Toilettensack bespannt, Stein rein und los geht’s. Menschen aus aller Welt schrieben motivierende Nachrichten, denn das ganze Spektakel war live und in Farbe auch online zu verfolgen. Die eigene Handynutzung war im Biwak dagegen verboten.“ Die Tagesetappen lagen zwischen 32 und 76 Kilometern.

Mit dem Marathon des Sables habe sich die 46-jährige studierte Grafikdesignerin zum Ziel gesetzt, 25.000 Euro für den Verein Be your own hero und ein deutsches Projekt zu sammeln: An der Medizinischen Hochschule Hannover werden mit dem HI-Virus infizierte Kinder betreut.

Der Wolfsburger Verein unterstütze die Initiative seit 2009 und finanziere Ferienfreizeiten für die Kinder. Rund 18.000 Euro seien in der Spendenkasse, 7000 fehlten also noch zum Spendenziel.

Per Wasserkarte ist genau festgelegt, wie viel wir an jedem Checkpoint erhalten. Sandra Wukovich,