Wolfsburg: Kleinkind nach Sturz in Regenrückhaltebecken gestorben

Knapp zwei Wochen nach dem tragischen Unglücksfall in Nordsteimke ist das Kleinkind am vergangenen Montag im Klinikum gestorben. Das bestätigte Polizeisprecher Henrik von Wahl. 18 Monate altes Kind stürzte in Regenrückhaltebecken Das Unglück hatte sich am 17. April nahe einem Spielplatz in der...