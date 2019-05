Berliner taucht betrunken bei der Wolfsburger Polizei auf

Mit einem reichlich verwirrten „Besucher“ hatte es die Wolfsburger Polizei am Mittwoch zu tun. Wie es in einer Mitteilung heißt, war ein 31 Jahre alter Mann aus Berlin mitten in der Nacht auf der Dienststelle aufgetaucht – mit dem Ziel, dort eine Anzeige zu erstatten. Bei der Aufnahme des Sachverhalts und dem Befragen zu den Umständen bemerkten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Berliners. Da der Mann mit dem Fahrrad vorgefahren war, folgte ein freiwilliger Atemalkoholtest. Der erbrachte 2,00 Promille. Daraufhin wurde dem Radler von einem Arzt eine Blutprobe entnommen und von den Polizisten ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr einleitet. Der Mann durfte dann die Dienststelle wieder verlassen. Ob er dabei sein Rad nach Hause schob oder es lieber stehen ließ, kann nicht gesagt werden.

