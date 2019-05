Autodiebe stehlen in Wolfsburg einen VW Scirocco

Mitte-West. Ein VW Scirocco ist in der Nacht zu Mittwoch aus einer Hauseinfahrt in Wolfsburg verschwunden. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.

Einen schwarzen VW Scirocco haben unbekannte Täter im Stadtteil Laagberg gestohlen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der 35 Jahre alte Besitzer das fünf Jahre alte Auto am Dienstag gegen 19.15 Uhr in seiner Hauseinfahrt im Hagebuttenweg abgestellt. Als er den Sportwagen dann am nächsten Morgen gegen 9.25 Uhr wieder benutzen wollte, stellte er den Diebstahl fest und meldete ihn bei der Polizei. Die Höhe des Sachschadens beträgt laut Polizei 12.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatorts gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache unter der Telefonnummer (05361) 46460 in Verbindung zu setzen.