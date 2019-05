Wolfsburger Schüler diskutieren über Presse und Demokratie

Das Wort Pressefreiheit ist in einem Ausschnitt des Artikels 5 des Grundgesetzes auf einer Glasscheiben zu sehen. Der Artikel 5 schützt die Meinungs- und Pressefreiheit in Deutschland. Mit dem Verhältnis „Presse und Demokratie“ beschäftigen sich in diesem Schuljahr Schüler des Albert-Schweitzer-Gymnasiums.