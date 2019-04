KZ-Außenlager Laagberg: Gedenkstättenkonzept steht

. Was ist im KZ-Außenlager auf dem Laagberg geschehen? Und wie wären Sie mit den vor drei Jahren entdeckten Barackenresten umgegangen? Antworten auf diese Fragen sollen die Besucher einer neuen Erinnerungs-, Informations- und Bildungsstätte in der Breslauer Straße finden, für die jetzt ein umfangreiches Konzept vorliegt. Am Donnerstag, 9. Mai, wird sich der Ortsrat Mitte-West als erstes politisches Gremium mit den Ideen beschäftigen...