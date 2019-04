Dürre Zeiten

Als ich jünger und noch Bewohner eine Wohnung war, interessierte mich das Wetter nur soweit, ob es warm genug ist, um vor die Tür mit einem Polo-Shirt zu gehen. So wie in den vergangenen Tagen habe ich mich wohl noch nie über den Regen gefreut. Zentimetertief war der Boden in meinem Garten längst...