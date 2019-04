Andreas Klaffehn bleibt Vorsitzender der PUG in Wolfsburg

Die Mitglieder der PUG trafen sich am Donnerstag zu ihrer jährlichen Hauptversammlung im Restaurant Lido am Hallenbad. Auf der Tagesordnung standen Ehrungen langjähriger Mitglieder für ihren besonderen Einsatz. Geehrt wurde Wilfried Esche, der seit Gründung der PUG dabei ist und „immer ansprechbar und hilfsbereit den Verein mit allen Kräften unterstützt hat“, heißt es in einer Mitteilung der Partei. Außerdem geehrt wurde der langjährige Schatzmeister Norbert Scholz, der in diesem Jahr seinen Posten abgegeben hat, für seine ebenfalls außerordentlichen Dienste für die PUG.

Sandra Straube ließ das politische Jahr 2018 Revue passieren und prangerte an, dass „trotz guter Ideen kein einziger Antrag zum Haushalt von der regierenden Koalition aus CDU und SPD angenommen wurde“. Die PUG ist weiter gewachsen und kann sich über 139 Mitglieder freuen, wie Andreas Klaffehn berichtete.

Am Ende der Versammlung standen Wahlen an. Der erste Vorsitzende Andreas Klaffehn und der gesamte Beirat wurden in ihren Ämtern bestätigt und wiedergewählt.

Der 80-jährige Norbert Scholz (auf dem Foto in der ersten Reihe in der Mitte) stellte seinen Posten als Schatzmeister zur Verfügung, und der vormalige Kassenprüfer Martin Müller (auf dem Foto in der zweiten Reihe der Zweite von links) wurde als neuer Schatzmeister gewählt. Der 40-jährige Müller rückt somit in den Vorstand auf, Norbert Scholz bleibt der PUG erhalten und nimmt in Zukunft die Position des Kassenprüfers ein.