Gegenwind für neue Ideen beim Chorverbandstag in Wolfsburg

Mit Aretha Franklins „Walk In The Light” beginnt der Pop- und Gospelchor Klangfarben aus Sülfeld die Liedvorträge nach dem außerordentlichen Chorverbandstag in der Mehrzweckhalle Kästorf. Es ist ein junger Chor, Durchschnittalter 40 Jahre; ein gemischter noch dazu, etwa 46 Sängerinnen und Sänger. Damit ist „Klangfarben“ ein junger, ein noch neuer Chor, gegründet 2017. Hervorgegangen aus einem Projektchor. Peter Duschnig, Vorsitzender...