Nachbarn melden in Wolfsburg Brand – Verursacher schläft

Am Sonntagmorgen um 1.58 Uhr hat es in der Küche eines 82-jährigen Wolfsburgers gebrannt. Beim Rauchen einer Zigarette auf seinem Balkon fiel einem 34-Jährigen der laute Rauchmelder in der Nachbarwohnung auf, teilt die Polizei mit. Kurze Zeit später trafen die Polizei und die Feuerwehr ein. Über ein gekipptes Fenster konnten sie in die Wohnung gelangen.

Auslöser des Brandes waren eingeschaltete Herdplatten, welche die umliegende Arbeitsplatte in Brand steckten. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, alle Beteiligten blieben unverletzt. Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr entstand lediglich ein Schaden von circa 500 Euro. Der Bewohner der Wohnung schlief zu der Zeit in seinem Bett und wurde durch die Feuerwehr geweckt.