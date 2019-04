22-Jähriger fährt mit getuntem Auto ohne Betriebserlaubnis

Wolfsburg. An dem Fahrzeug werden Veränderungen am Fahrwerk, der Auspuffanlage, den Rädern sowie eine Leistungssteigerung festgestellt.

Während einer Verkehrskontrolle erwischten Polizisten am Samstag gegen 2 Uhr nachts einen Autofahrer, für dessen Auto die Betriebserlaubnis erloschen war. Als der 22-jährige Wolfsburger mit seinem VW Golf Clubsport in die Verkehrskontrolle fuhr, wusste er noch nicht, was auf ihn zukommen würde. An dem Fahrzeug wurden Veränderungen am Fahrwerk, der Auspuffanlage, den Rädern sowie eine Leistungssteigerung festgestellt, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Teilweise waren diese Veränderungen nicht eingetragen. Trotz der allgemeinen Betriebserlaubnis der Abgasanlage hätte eine Abnahme aufgrund der Leistungssteigerung des Motors erfolgen müssen. Die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges ist dadurch erloschen.

Ein Gutachten muss nun klären, ob auf den Fahrzeugführer neben den begangenen Verkehrsordnungswidrigkeiten außerdem eine Strafanzeige wegen eines Steuerverstoßes zukommt. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche Auflagen der verschiedenen Prüfzeugnisse eingehalten werden müssen.