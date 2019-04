27-jähriger Betrunkener will in Wolfsburg Polizisten beißen

Eine Strafanzeige wegen Besitzes von Betäubungsmitteln führte am Samstagabend zu einem Widerstand gegen Polizeibeamte und endete letztlich in Gewahrsam. Ein 27-jähriger Wolfsburger betrat zunächst laut Mitteilung der Polizei ein Wettbüro am ZOB Wolfsburg, obwohl er dort Hausverbot hatte. Nachdem er einer Mitarbeiterin einen Beutel mit Marihuana zeigte, setzte diese ihn auf die Straße. Das regte den Beschuldigten dermaßen auf, dass er gegen einen dort abgestellten Streifenwagen schlug. Die Mitarbeiterin informiert darüber die Polizisten. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes konnten die Polizisten einen Beutel mit Marihuana sicherstellen. Hierbei widersetzte sich der Mann den Polizisten. Er versuchte, einen 26-jährigen Polizisten zu beißen. Der alkoholisierte Mann wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt, um seinen Rausch auszuschlafen. Ihn erwarten jetzt zwei weitere Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Widerstands.