Räuber verprügeln in Wolfsburg 54-Jährigen vor seinem Auto

Zu einem versuchten Raub kam es am Donnerstagabend gegen 23:40 Uhr in der Schulenburgallee in der Tiergartenbreite, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als ein 54-jähriger Wolfsburger zu Hause aus seinem Auto ausstieg, wurde er von zwei südländisch aussehenden Personen im Alter von circa 25 bis 30 Jahren zu Boden geschlagen. Auf dem Boden wurde laut Mitteilung der Polizei weiter auf das Opfer eingeschlagen und eingetreten. Hierbei versuchten die Täter, die Geldbörse des Opfers aus der Hose zu entreißen. Da diese jedoch durch eine Kette gesichert war, konnten die Täter das Portemonnaie nicht erlangen und flohen daraufhin in unbekannte Richtung. Das Opfer erlitt Verletzungen im Gesichtsbereich und begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Hinweise an die Polizei Wolfsburg unter

(05361) 46460

.