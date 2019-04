Diebe stehlen in Wolfsburg Rucksack aus LKW

Aus dem Führerhaus eines LKW haben Diebe am Freitagvormittag um 10.35 Uhr einen Rucksack gestohlen. Während der 54-jährige LKW-Fahrer aus Braunschweig am Burgwall auf dem Rabenberg Waren auslieferte, entwendeten zwei unbekannte Täter seinen auffälligen Rucksack mit Camouflage-Farben aus dem unverschlossenen Führerhaus. Als er eine Passantin auf den Rucksack ansprach, sagte sie ihm, dass sie soeben zwei nordafrikanisch aussehende Männer mit einem solchen Rucksack im angrenzenden Wald gesehen habe. Zwar traf der Geschädigte noch auf die beiden Männer, jedoch konnten diese samt Rucksack fußläufig in Richtung Rothehof fliehen. Hierbei ließen die Täter die Geldbörse des Geschädigten fallen, aus der sie jedoch sämtliche Dokumente und das Bargeld entnommen hatten. Hinweise bitte an die Polizei Wolfsburg unter

(05361) 46460

.