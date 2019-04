Bewaffnete Täter überfallen Tankstelle in Wolfsburg

Detmerode. Sie bedrohen die Angestellte in der Shell-Tankstelle an der Braunschweiger Straße in Höhe Detmerode und fordern Bargeld und Zigaretten.

Ein Raubüberfall hat sich am Samstagabend gegen 21.40 in der Shell-Tankstelle an der Braunschweiger Straße in Höhe Detmerode ereignet. Als die 37-jährige Mitarbeiterin bei den letzten Vorbereitungen für den Feierabend war, kamen zwei mit Baseballschläger und Pistole bewaffnete Täter in die Tankstelle und forderten Bargeld und Zigaretten, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Beide Täter waren dunkel gekleidet und maskiert. Einer der Täter trug eine auffällig rote Sturmhaube. Beide sollen laut der Mitarbeiterin circa 1,80 bis 1,85 Meter groß sein. Das Alter schätzt sie auf 18 bis 20 Jahre. Die Täter konnten mit Bargeld und Zigaretten fliehen. Hinweise zu der Tat oder zu den Tätern nimmt die Polizei Wolfsburg unter (05361) 46460 entgegen.