Spendengala soll Krebskranken helfen

Wolfsburg. Die Benefizveranstaltung findet am 10. Mai im Leonardo-Hotel statt. Noch gibt es einige Karten.

Tut, tut! Jens Uwe Kirsch drückt mehrfach auf die Hupe des orange-farbenen Bobby-Cars. Das niedliche Gefährt ist ein echter Hingucker – und eine große Spardose. In der Sitzfläche ist ein Schlitz eingelassen, das Innere des Autos bietet Platz für viele, viele Scheine und Münzen. „Wir hoffen, dass das Bobby-Car ordentlich gefüttert wird und prall gefüllt aus dem Saal fährt“, sagt Kirsch. Und zwar bei der 1. Spendengala „Gemeinsam gegen Krebs“, die am Freitag, 10. Mai, im Wolfsburger Leonardo-Hotel stattfindet. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr.

Kirsch und Hoteldirektor Federico Palazzesi, der als Schirmherr fungiert, haben gemeinsam mit acht weiteren Mitstreitern die Veranstaltung eineinhalb Jahre vorbereitet. Zuletzt stieß Holger Hemling als Moderator des Abends zum Team. „Er wird mit seiner charmanten Art die Gästen das Geld aus dem Jackett ziehen“, meint Kirsch schmunzelnd.

Denn genau darum geht es: Bei der Spendengala soll möglichst viel Geld zusammenkommen. Der Erlös aus Eintrittsgeldern, Tombola und Spenden geht zum einen an den Heidi-Förderverein für krebskranke Kinder. „Zum anderen wollen wir aber auch Einzelschicksale in der Region schnell und unkompliziert unterstützen“, betont Kirsch und weist stolz darauf hin, dass bereits im Vorfeld einige Tausend Euro an Spendengeldern eingegangen sind.

Eine Eintrittskarte für den Abend kostet 29 Euro. Noch sind knapp 50 Stück erhältlich. Bei einer Tombola gibt es Preise im Gesamtwert von 5000 Euro zu gewinnen, darunter sind Reisen, ein Flachbild-TV, VIP-Karten für den VfL Wolfsburg oder eine Wochenendfahrt mit einem Auto.

Außerdem stellt die Wolfsburger Künstlerin Susanne Wallishauser im Rahmen einer Vernissage im Hotel-Foyer ihre Bilder aus. „Ich hoffe, dass für 30 Bilder Platz ist“, sagt Wallishauser. Zu Beginn der Veranstaltung können die Gäste über das schönste Bild abstimmen. Dieses wird dann amerikanisch versteigert. Von allen anderen an dem Abend verkauften Bildern will Wallishauser die Hälfte des Erlöses spenden.

Der musikalische Höhepunkt des Abends ist die Band „Sister Soul“ mit Tiana Kruskic. Die Sängerin wurde bekannt als Finalistin der Fernsehsendung „The Voice of Germany“. Auch das Honolulo-Quartett sorgt mit deutschen Oldies im Retro-Swing für Unterhaltung.

„Wir wollen dem Krebs die Stirn zeigen“, erklärt Organisator Kirsch. „Mit der Diagnose Krebs ändert sich das Leben der betroffenen Familien von der einen auf die andere Minute. Wir als Organisatoren der Spendengala können den Krebs zwar nicht besiegen, aber den Schmerz Betroffener lindern.“ Leonardo-Hoteldirektor Palazzesi meinte: „Wir sind sehr stolz, bei diesem tollen Projekt dabei sein zu können.“

Eintrittskarten für die Spendengala „Gemeinsam gegen Krebs“ gibt es zum Preis von 29 Euro im Leonardo-Hotel (Rathausstraße 1). Dort können auch bereits Lose zum Preis von 3 Euro pro Stück erworben werden. Insgesamt werden 1000 Lose verkauft, davon 500 im Vorverkauf. Eine Anwesenheitspflicht am Abend, um die Gewinne einzulösen, gibt es nicht.

Im Eintritt enthalten ist ein Begrüßungssekt, Fingerfood und die musikalische Unterhaltung. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr.

