VfL-Spieler tauschen Fußballschuhe gegen Sportlenkrad

„Gentlemen, start your engines!“ hieß es am Donnerstag für einige Fußballer des VfL Wolfsburg. In der Sim Mobility der Autostadt in Wolfsburg tauschten die Spieler ihre Fußballschuhe gegen Schalensitz und Sportlenkrad. Maximilian Arnold, Renato Steffen, Yannick Gerhardt und Torhüter Phillip Menzel testeten auf den neuen Rennsimulatoren in der „Blue Box“ des Konzernforums ihre Fahrkünste und traten direkt gegeneinander an – Adrenalinschub inklusive. Im Golf R auf der legendären Formel-1-Piste in Hockenheim unterwegs, setzte sich Maximilian Arnold am Ende gegen seine Teamkollegen durch und wurde inoffizieller „Sim-Mobility-Champion“ des Nachmittags, heißt es in einer Mitteilung der Autostadt. Begeistert sagte er nach dem Rennen: „Ich bin durchgeschwitzt und weiß nun, wie sich Profirennfahrer fühlen. Es war ein tolles Gefühl!“

Gäste der Autostadt können die Sim Mobility täglich von 11 bis 18 Uhr erleben. Mit einer gültigen Tages- oder Jahreskarte liegt der Preis für eine zwanzigminütige Simulatorenfahrt bei 12 Euro (davon entfallen fünf Minuten auf die Einweisung durch einen Instruktor). Die Kombikarte „Sim Mobility“ ermöglicht zum Preis von 18 Euro den einmaligen Zutritt zur Konzernwelt inklusive der Fahrt für eine Person. Besucher, die häufiger fahren, haben zudem mit einer Bonuscard die Möglichkeit, die elfte Fahrt kostenfrei zu absolvieren.