Barmer-Kundencenter zieht in Kaufhaus WKS

Für 320 Barmer-Mitarbeiter in Wolfsburg steht in diesem Jahr ein Umzug an. Etwa 300 Beschäftigte der Krankenkasse ziehen im Sommer vom Gebäude am Nordkopf (gegenüber des Phaeno) 300 Meter weiter in das neu gebaute Kontorhaus BraWoCity 23 in der Alessandro-Volta-Straße.

Und auch für die 20 Mitarbeiter der Kundenbetreuung wurde ein neuer Standort gefunden. Wie unsere Zeitung erfuhr, arbeiten sie ab Herbst im Gebäude des Kaufhauses WKS in der Porschestraße 34. Dort bezieht die Barmer im Erdgeschoss und in der ersten Etage eine Fläche von etwa 400 Quadratmetern. Der Umzug soll voraussichtlich am 3. Oktober beginnen und am darauffolgenden Wochenende abgeschlossen sein.

Das WKS hatte im Obergeschoss seine komplette Spielwarenabteilung geschlossen. Eigentümer der Immobilie ist die in Fallersleben ansässige Röhrdanz Immobiliengesellschaft, die mit der Barmer kürzlich einen langfristigen Mietvertrag geschlossen hat.

Die Barmer betreut in Wolfsburg etwa 38.0000 Versicherte. Der neue Standort für die Kundenbetreuung sollte gut erreichbar sein und eine Bus-Anbindung in unmittelbarer Nähe haben. Beides ist am neuen Standort gegeben. Der Zutritt soll von der Kleiststraße (gegenüber der Bar Celona) her erfolgen. In den nächsten Wochen finden noch umfangreiche Umbaumaßnahmen in dem Gebäude statt.

Am 1. Juni 2005 bezog die Deutsche BKK den damaligen Neubau am Willy-Brandt-Platz 8. Am 1. Januar 2017 erfolgte die Fusion zwischen der Deutschen BKK und der Barmer GEK zur Barmer. In diesem Jahr nun läuft der Mietvertrag aus. Für 150 Mitarbeiter der Wolfsburger Barmer-Telefongeschäftsstelle und für 150 Mitarbeiter des Abrechnungsdienstleisters KV Service Plus GmbH, eine 100-prozentige Barmer-Tochter, steht im Sommer der Umzug an in das von der Volksbank BraWo als Bauherrin errichtete Kontorhaus in der Alessandro-Volta-Straße. Der Bürokomplex hat fünf Etagen und 3200 Quadratmeter Fläche. Ursprünglich war der Umzug für Juni geplant, nach Informationen unserer Zeitung wird sich dieser aber wohl um ein, zwei Monate verzögern.