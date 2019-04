Wolfsburg wird seine Ausreisepflichtigen kaum los

. Zwei Dutzend von insgesamt 52 niedersächsischen Kommunen, die mit einer Ausländerbehörde ausgestattet sind, erhielten im Frühjahr Post vom Innenministerium verbunden mit der Aufforderung, ihre Abschiebepraxis zu überprüfen. Grundlage hierfür war eine Erhebung, die unsere Zeitung exklusiv publizierte. Wolfsburg schrammte knapp an den blauen Briefen vorbei.

Im Gespräch mit WN-Redakteur Hendrik Rasehorn treten Ordnungsdezernent Werner Borcherding und Stefan Maxara von der Ausländerstelle allerdings dem Eindruck energisch entgegen, die Wolfsburger Behörde würde beim Thema Abschiebung nachlässig arbeiten.

72 Abschiebungen leitete die Stadt Wolfsburg im vergangenen Jahr ein. Darunter 18 Abschiebungen in die Heimatländer von denen gerade einmal drei erfolgreich waren und 54 Rücküberstellungen in die Erstaufnahmeländer gemäß der Dublin-III-Verordnung. Davon wurden lediglich acht vollzogen. Tut sich die Verwaltung schwer damit, Ausreisepflichtigen in ihre Herkunftsländer abzuschieben oder in die Erstaufnahmeländer zurückzubringen?

Sobald jemand vollziehbar ausreisepflichtig ist, leiten wir selbstverständlich das Abschiebeverfahren ein. Das Ranking und die Kennzahlen, die die Landesregierung erhoben und über die Ihre Zeitung berichtet hat, lassen jedoch keinen Schluss zu, welche Bemühungen eine Kommune tatsächlich unternimmt, um ausreisepflichtige Personen in ihre Heimatländer zurückzuführen.

Wir haben 2015 und 2016 jeweils rund 40 Abschiebungen durchgeführt. 2017 und 2018 sind es weniger geworden, im niedrigen zweistelligen Bereich. In Wolfsburg hielten sich Ende 2018 insgesamt 300 geduldete Personen auf.

Das Verhältnis zwischen geduldeten Flüchtlingen und eingeleiteten Rückführungen betrug laut der Liste des Innenministeriums 24 Prozent. Hätte der Wert unter 20 Prozent gelegen, hätte es einen blauen Brief gegeben. Wo ist das Problem in Wolfsburg?

Diese Kennzahl blendet die Frage aus, warum diese Menschen überhaupt geduldet sind. Zu den 300 Geduldeten zählten 41 Personen aus Ländern, für die es seit Jahren einen Abschiebestopp aus Deutschland gibt: Irak, Somalia, Syrien, Afghanistan. Weitere 146 Personen besitzen keine Ausweispapiere mehr. Wir bemühen uns um diese Dokumente. Dafür bedienen wir uns der Unterstützung der Landesaufnahmebehörde (LAB) und der Bundespolizei, die versuchen, von den Heimatländern die Pässe zu besorgen. Die Beschaffung der Rückreisedokumente nimmt zum Teil erhebliche Zeit in Anspruch. In Einzelfällen kann das sogar mehrere Jahre dauern.

Erforderliche Sprachgutachten zur Feststellung der Herkunft werden bereits vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erhoben. Das sind Mittel zur Glaubhaftmachung, die wir bei unseren Hilfeersuchen an die LAB oder die Bundespolizei beilegen.

: Die meisten Ausreisepflichtigen, die beispielsweise aus Nigeria kommen, haben keine Pässe. Obwohl wir gute Gründe haben, anzunehmen, dass es sich bei ihnen um nigerianische Staatsangehörige handelt, gelingt es kaum, von ihrem Heimatland diese Ausweispapiere zu bekommen. Das ist ein grundsätzliches Problem: Am Ende des Verfahrens brauchen wir einen aufnahmebereiten Herkunftsstaat, in den diese Personen ausreisen können – vorher ist keine Abschiebung möglich. Wir hatten einen Fall, da lagen alle notwendigen Papiere vor und trotzdem verweigerte das Heimatland Angola die Einreise.

Von den 300 Personen müssten Ihrer Ansicht nach 187 gestrichen werden. Was ist mit den übrigen 113 ausreisepflichtigen Personen?

: 50 Personen inklusive ihrer Familienangehörigen wurden geduldet, weil mindestens ein Familienmitglied krankheitsbedingt nicht reisefähig ist. Dafür gibt es amtsärztliche Gutachten. Das führt dazu, dass wir den Familienverband insgesamt nicht abschieben dürfen. Die übrigen Personen werden aus sonstigen Gründen geduldet.

Was bedeutet das?

: Es gibt beispielsweise jedes Jahr rund 20 abgelehnte Asylbewerber, die in Wolfsburg familiäre Wurzeln geschlagen haben, entweder weil sie geheiratet oder deutsche Kinder bekommen haben. Dies steht einer Abschiebung entgegen.

Wie arbeitet die Stadt die Abschiebungen ab?

: Wir orientieren uns an dem Rückführungserlass des Landes vom August 2016. Ist die Abschiebung zu vollziehen, weil der Asylantrag vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge abgelehnt wurde, wird ein Ausreisepflichtiger zu uns ins Rathaus zu einem Gespräch geladen. Dabei versuchen wir auf die freiwillige Ausreise hinzuwirken – auch um Kosten für die zwangsweise Rückführung zu vermeiden. Wenn das nicht funktioniert, sind wir gesetzlich dazu verpflichtet, aufenthaltsbeendende Maßnahmen einzuleiten. Dazu ist es in der Regel notwendig, bei den jeweiligen Heimatvertretungen die Ausstellung von Passersatzpapieren zu beantragen. Eine Abschiebung setzt jedoch zwingend die abschließende Feststellung der Identität und das Vorliegen von Pass- oder Passersatzpapieren voraus.

Das liegt dann aber nicht mehr allein in unserer Hand. Es gibt wie erwähnt viele Staaten, die bei der Dokumentenbeschaffung nur unzureichend mitwirken. Duldungen sind stets befristet, bei jeder anstehenden Verlängerung kommen die Abschiebungsverbote erneut auf den Prüfstand.

: Eine freiwillige Ausreise ist immer die beste Lösung für alle Beteiligten.

: 2016 hatten wir eine große Welle aus dem Westbalkan mit 250 freiwilligen Ausreisen.

: Hintergrund ist natürlich auch, dass eine Abschiebung dazu führt, dass Einreise- und Aufenthaltsverbote ausgesprochen werden.

Die Landesregierung mahnte die Kommunen, die angeschrieben wurden, an, zu prüfen, ob es in ihren Ausländerbehörden Potenzial zur Verbesserung gibt. Wo sehen Sie das für Ihre Verwaltung?

Borcherding: Es gibt immer Dinge, die man besser machen kann.

Aber Sie haben ja erklärt, die Stadt halte sich strikt an die Vorgaben des Landes und könne eigentlich nicht mehr machen.

: Wir machen das, was möglich ist. Wir sind effizient, aber eben im Rahmen des Asylrechts. Das Rückführungsverfahren könnte verbessert werden. Es müsste aus unserer Sicht besser und zentraler organisiert sein. Das fängt bei der Frage an, wen die Landesaufnahmestellen auf die Kommunen verteilt. Wenn das Land sich entschließen würde, nur diejenigen zuzuweisen, die eine Bleibeperspektive haben, wäre allen gedient. Dann könnten wir in Wolfsburg mit allen unseren Maßnahmen ansetzen, um solchen Personen ein Ankommen in unserer Gesellschaft möglich zu machen und sie zu integrieren.

Tatsächlich hatten wir schon Fälle, da stand die Abschiebung längst fest und trotzdem wurden diese Personen der Stadt Wolfsburg zugewiesen. Das gilt auch für Dublin-Fälle, also solche Personen, für die eigentlich ein anderer EU-Staat für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist. Nach sechs Monaten Aufenthalt ohne Rückführung wechselt die Zuständigkeit automatisch auf Deutschland. Wenn diese Personen nach fünfeinhalb Monaten Wolfsburg zugewiesen werden, ist doch klar, wie es dann weitergeht... Solche Verfahren müssten zentral vom Land betrieben werden.

: Wir möchten gerne eine einheitliche Handhabe gegenüber allen Ausreisepflichtigen haben – ein Maßstab, einen Ansprechpartner.

Borcherding: Wir haben mehr als 50 Nationen unter den Asylbewerbern. Manche dieser Asylfälle sind häufig sehr speziell, dafür benötigt man Detailkenntnisse, die nicht jede Ausländerbehörde besitzen kann. Würde man solche Verfahren bündeln, wären diese Fälle für die zuständige Behörde und ihre Mitarbeiter geläufiger

Aber: Auch wenn sie die Asylverfahren effizienter gestalten, ändern sich die Problemstellungen nicht. Es werden immer Menschen in Wolfsburg ankommen aus Ländern, für die ein Abschiebestopp gilt. Wir werden immer das Problem haben, dass der Bezug von Passersatzdokumenten teilweise Jahre dauert. Es wird immer Menschen geben, die in Wolfsburg ihre familiären Wurzeln schlagen. Es wird immer vorkommen, dass Menschen aus gesundheitlichen Gründen nicht reisefähig sind und deshalb in Deutschland bleiben. Und es gibt Dublin-Fälle, die nach der Rückführung ins Erstaufnahmeland nur kurze Zeit später wieder in Deutschland und vielleicht in Wolfsburg sind. Auch das gehört zur Lebenswirklichkeit.

