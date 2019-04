Volltrunkene geraten in Westhagen aneinander

Westhagen. Am Ende hat ein 54-Jähriger blutende Verletzungen an Hüfte und Hand. Die Polizei ermittelt.

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung in Westhagen ist die Polizei am Donnerstag gegen 12.55 Uhr gerufen worden. Ein 43 Jahre alter Mieter einer Wohnung im Stralsunder Ring hatte bei der Leitstelle der Berufsfeuerwehr telefonisch gemeldet, dass sich dort eine verletzte Person befinde und man Hilfe benötige. Daraufhin wurden Notarzt- und Rettungswagen sowie mehrere Streifenwagen zum Einsatzort entsandt.

In der Wohnung trafen die Beamten den Anrufer und einen 54-jährigen Mann, der sich zwar in Wolfsburg aufhält, jedoch keinen festen Wohnsitz hat, an. Der 54-Jährige wies blutende Verletzungen im Bereich der Hüfte und der Hand auf. Da beide Männer erheblich alkoholisiert waren (der 43-Jährige hatte 3,15 Promille), gestaltete sich die Aufnahme des Sachverhalts schwierig. Zum jetzigen Zeitpunkt muss davon ausgegangen werden, dass es zu einer Auseinandersetzung kam, in deren Verlauf der Jüngere dem Älteren mit einer Waffe die Verletzungen beibrachte, teilt die Polizei mit. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren. Der Tatverdächtige wurde zur Polizeidienststelle gebracht und kam in Gewahrsam.

Beiden Männern wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den 43-jährigen Wolfsburger leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Die Ermittlungen dauern zurzeit an, heißt es.