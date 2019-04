Das Thema Krebs geht uns alle an. Jährlich erkranken in Deutschland fast 500.000 Menschen neu an Krebs. Auch in meiner Familie und in meinem Freundeskreis litten Menschen an dieser Krankheit oder sind daran gestorben. Umso wichtiger ist es, Patienten und Helfer zu unterstützen. Deshalb finde ich die Spendengala „Gemeinsam gegen Krebs“ am 10. Mai im Wolfsburger Leonardo-Hotel eine richtig tolle Aktion. Hier kommen hoffentlich viele Tausend Euro für den Heidi-Förderverein zusammen. Bei der Gala steht zwar der Krebs im Mittelpunkt, es wird aber auch gesungen, getanzt und gelacht. Denn trotz aller Schwierigkeiten, die diese heimtückische Krankheit mit sich bringt, ist die Botschaft der Gala: Gemeinsam kämpfen, das Leben lieben.

Anmeldung Noch nicht bei der Wolfsburger Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder