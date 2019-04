Drömlingmesse ist eröffnet!

Aus Hannover reiste am Donnerstagmorgen eigens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann an, um die Drömlingmesse zu eröffnen.

Vorsfelde. Die Drömlingmesse, die in diesem Jahr unter einem besonderen Jubiläum steht, ist eröffnet. Am Donnerstagmorgen gab Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann den Startschuss fürs große Schaufenster in Sachen Handel, Dienstleistungen und Vereine auf dem Schützenplatz. Vor 50 Jahren hatte es die erste Drömlingmesse gegeben.

Althusmann dankte den Initiatoren für ihr Engagement. Handel und Handwerk bräuchten die Konkurrenz des Internets nicht zu fürchten, ihre Stärke seien persönliche Beratung und tatkräftiges Handeln. „Auch wenn die Konjunktur gerade beginnt zu schwächeln, das Handwerk hat volle Auftragsbücher. Das Problem ist vielmehr der große Mangel an Fachkräften.“ Mit Blick auf Volkswagen unterstrich Niedersachsens Wirtschaftsminister, dass die umfangreiche Investition in Elektrotechnik der richtige Weg sei. Allerdings sei auch die Weiterentwicklung von Wasserstoff- und Gastechnologie wichtig. „Wir brauchen einen Antriebsmix“, forderte Althusmann. Volkswagen solle der weltweit größte Automobilhersteller bleiben.

Wirtschaftsminister Bernd Althusmann begrüßt die Mitarbeiterinnen am Stand der Wolfsburger Nachrichten. Foto: benstem

Mit Blick auf den Wunsch in der Region, dass der A 39-Weiterbau bald komme, zeigte sich Althusmann optimistisch: „Wir werden noch in diesem Jahr die Weichen stellen und in den nächsten 5 bis 10 Jahren auf einem weiteren Teilabschnitt fahren.“

Gemeinsam mit Ortsbürgermeister Günter Lach und den Machern der Drömlingmesse startete Althusmann nach dem offiziellen Startschuss zum Messerundgang. Etliche Gespräche mit Vertretern von Handel und Vereinen wurden geführt.

Thilo Kirsten vom Messeteam erinnerte an die Debutauflage der Messe vor 50 Jahren. „Kalli Hohls stand hier mit einem kleinen Zelt, immer mehr kamen dazu“, blickte er auf die ersten Jahre zurück. Die Zeiten hätten sich zwar sehr gewandelt seither, der Wunsch der Händler auf der einen und der Kunden auf der anderen Seite nach persönlichem Kontakt sei geblieben.

Ortsbürgermeister Günter Lach unterstrich, dass gerade die kleineren Betriebe zu sehr unter bürokratischen Vorgaben litten. „Da müssen wir aufpassen, dass sie das nicht mürbe macht.“ Lach zeigte sich zudem stolz, dass die Vorsfelder Drömlingmesse die einzige ihrer Art sei, die der Region geblieben sei.