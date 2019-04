Mann belästigt Joggerin im Wolfsburger Allerpark

Die Polizei Wolfsburg sucht Zeugen zu einem Vorfall der sexuellen Belästigung im Allerpark. Am Sonntag um 9.30 Uhr war eine 26-jährige Wolfsburgerin am Allersee joggen. Als die Frau in Sichtweite des Kolumbianischen Pavillons war, passierte sie einen ihr unbekannten Mann. Dieser lief ihr hinterher und machte anzügliche und beleidigende Äußerungen, wie die Polizei mitteilt. Zudem fasste er ihr an das Gesäß. Die Frau reagierte resolut. Sie schrie den Unbekannten mehrfach an und versuchte, auf sich aufmerksam zu machen. Der Mann kehrte daraufhin um. Der Gesuchte, dieser hat sich in der Nähe eines weißen VW Bus aufgehalten, wird wie folgt beschrieben: 25 bis 30 Jahre, 1,65 Meter groß, kräftige Gestalt, schwarze, kurze Haare, rundes Gesicht, Dreitagebart, bekleidet mit dunkler Arbeitskleidung. Zeugenhinweise an

(05361) 46460

.