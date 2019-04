Diebe stehlen in Wolfsburg Räder mit Alufelgen von drei PKW

Erneut schlugen Diebe in zwei Wolfsburger Stadtteilen zu und entwendeten die Räder von insgesamt drei Autos, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. In allen Fällen hatten es die Täter dabei auf hochwertige Alufelgen in 19-Zoll-Größe abgesehen, die jeweils an VW-Modellen vom Typ Golf montiert waren.

Zwei Taten ereigneten sich im Stadtteil Fallersleben. Hier schlugen die Unbekannten in der Franz-List-Straße und der Paul-Lincke-Straße zu. Die Fahrzeuge waren jeweils auf einem Hausparkplatz abgestellt. Die Täter nutzten die Zeit von Sonntag, 19 Uhr, bis Montag, 8.40 Uhr. Sie bockten die Autos auf Betonpflastersteinen auf. Anschließend lösten die Täter die Radbolzen, entfernten diese und demontierten dann die hochwertigen Aluminiumfelgen mit Bereifung. Mit ihrer Beute konnten sie im Anschluss unerkannt entkommen.

Ein weiterer Fall geschah im Stadtteil Hageberg West in der Wuppertaler Straße. Auch hier bockten die Täter einen auf einem Parkplatz abgestellten VW Golf zuerst auf Pflastersteinen auf und stahlen alle vier Räder.

Die Polizei rechnet pro Tat mit einer Schadenshöhe von 2500 Euro. Die Täter dürften zum Abtransport der Beute mit großer Wahrscheinlichkeit ein Fahrzeug genutzt haben. Aus diesem Grund bittet die Polizei Wolfsburg, dass sich Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatorte bemerkt haben, mit der Wache in der Heßlinger Straße unter

(05361) 46460

in Verbindung setzen.