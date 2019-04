Mann will in Wolfsburg Streit schlichten und wird schwer verletzt

Ein Krankenwagen musste am Sonntagmorgen einen Mann in Wolfsburg ins Krankenhaus bringen, nachdem er versucht hatte, einen Streit zu schlichten.

Wolfsburg. Mehrere Männer streiten im Wolfsburger Kaufhof vor einer Kneipe. Einer will schlichten und wird mit einem „stabilen Gegenstand“ geschlagen.

Zu einer Körperverletzung kam es in den Morgenstunden des Sonntags vor einer Kneipe im Kaufhof in Wolfsburg. Wie die Polizei berichtet, bemerkte ein 24-Jähriger Wolfsburger, dass es vor der Kneipe Streit zwischen mehreren Personen gab. Als der Mann schlichtend zwischen die Streihähne ging, verspürte er einen starken Schlag am rechten Ohr, laut Polizei vermutlich durch einen „stabilen Gegenstand“.

Mann kam mit stark blutender Wunde ins Krankenhaus

Das Opfer erlitt eine stark blutende Wunde an dem Ohr. Ein Krankenwagen brachte ihn ins Krankenhaus. Der Täter konnte vor Ort nicht festgestellt werden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Hinweise zu der Tat bzw. dem Täter bitte an die Polizei Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361-4646-0.