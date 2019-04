Die Polizei bittet um Hinweise auf einen Täter, der mit Rasierklingen gespickte Köder in Wolfsburg auslegt (Symbolbild).

Wolfsburg. Auf einem Rasen in der Ganghoferstraße findet eine Frau beim Gassigehen eine Wurst, in der eine Rasierklinge steckt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ausgelegter Hundeköder mit Rasierklinge in Wolfsburg

Eine mit einer Rasierklinge präparierte Wurst hat eine Wolfsburgerin am Samstagabend beim Gassigehen in der Ganghoferstraße gefunden. Das teilte die Polizei mit. Demnach lag der Köder auf einem Rasen. Zu einer Verletzung des Hundes kam es glücklicherweise nicht, dennoch appelliert die Polizei Wolfsburg an Hundehalter, beim Gassigehen aufmerksam zu sein und bittet darum, beim Feststellen ähnlicher Köder oder Hinweisen zum Täter, sich unter der Telefonnummer 05361-4646-0 zu melden.