Immer mehr Wolfsburger Schüler demonstrieren fürs Klima

. Wer gedacht hätte, die Schüler-Bewegung „Fridays for Future“ würde in Wolfsburg in den Osterferien ihren Schwung verlieren, sieht sich getäuscht. Rund 300 Teilnehmer – mehr als je zuvor – demonstrierten Karfreitag-Vormittag in der Innenstadt. Zwar war um diese Uhrzeit wenig los. Dafür war die...