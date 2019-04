Nordsteimke: 18 Monate alter Junge stürzt in Rückhaltebecken

Zu einem tragischen Unglücksfall kam es am Mittwochvormittag nahe einem Spielplatz in der Spiebuschstraße in Nordsteimke. Wie die Polizei mitteilte, stürzte ein eineinhalb Jahre alter Junge bei einem Ausflug mit seiner Kindergartengruppe gegen 10.50 Uhr in ein Regenrückhaltebecken. Polizeisprecher Thomas Figge sagt: „Die Erzieherinnen sprangen ins Wasser und holten das Kind unverzüglich ans Land. Beide versorgten das Kleinkind und leisteten bis zum Eintreffen der Rettungswagenbesatzung und des Notarztes Erste Hilfe.“ Der Junge wurde anschließend mit einem Rettungswagen in das Wolfsburger Klinikum gebracht. Die Erzieherinnen wurden ebenfalls vom Notarzt versorgt und ins Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Bei dem Kind sollen sich mittlerweile nach WN-Informationen die „Vitalfunktionen wieder stabilisiert“ haben.

