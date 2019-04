Ein Modell des Bauvorhabens in den Hellwinkel-Terrassen.

Wolfsburg. 750 Wohneinheiten sollen in zwei Abschnitten in den Hellwinkel-Terrassen entstehen. Die ersten Mieter sind bereits eingezogen.

Hellwinkel-Terrassen – Bau von 39 weiteren Wohnungen steht an

Im Baugebiet Hellwinkel-Terrassen beginnt die Buhlmann Immobilien mit den Vorbereitungen des Baufeldes für den Bau von 39 weiteren Wohnungen entlang der Reislinger Straße. Derzeit werden Bauzäune gestellt, Bohrungen für den Baugrubenverbau vorgenommen und die Baugrube für einen Kran hergestellt, schreibt die Stadt. Zusammen mit einem offiziellen Spatenstich wird dann in Kürze die Baugrube ausgehoben. Im Sommer beginnen die Rohbauarbeiten.

Für die Hellwinkel-Terrassen bildet der anstehende Baubeginn den Auftakt in das Baujahr 2019. Auch auf weiteren Baufeldern werden die Bauarbeiten zu neuen Wohnungen beginnen. Auf dem 2700 Quadratmeter großen Grundstück entsteht ein sogenannter Wohnhof aus zwei L-förmigen Gebäude. Die Wohnungen verfügen über etwa 50 bis 130 Quadratmeter Wohnfläche und werden vermietet. „Ich freue mich, dass die erfolgreichen Planungen für zwei weitere Mehrfamilienhäuser nun so zügig umgesetzt werden können. Schon bald werden die Mieter der Neuland neue Nachbarn bekommen“ freut sich Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide. Im Wohngebiet Hellwinkel-Terrassen entstehen in zwei Abschnitten etwa 750 Wohneinheiten. 150 Wohnungen stellt die Neuland Wohnungsbaugesellschaft bis Sommer 2019 fertig. Die ersten Mieter sind bereits Anfang April ins erste bezugsfertige Gebäude eingezogen. Weiter südlich wird derzeit ein Doppelgebäude als Zwilling mit weiteren Wohnungen errichtet, die Anfang des kommenden Jahres bezugsfertig sein werden.

Ich freue mich, dass die Planungen für zwei weitere Mehrfamilienhäuser umgesetzt werden. Kai-Uwe Hirschheide,