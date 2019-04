Wolfsburger beschreiten den Kreuzweg der Leiden

Elaine (13 Jahre) und Leonie (14) legen gegen 18.50 Uhr am Dienstagabend das von ihnen getragene Holzkreuz vor dem sowjetischen Ehrenmal nieder. In bewegten Worten erinnert Pastor Ulrich Probst an die Leiden der hier begrabenen Kinder, Frauen und Männer. „Hier haben sie einen Ort gefunden, wir...