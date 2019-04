Fallersleben-Modell hängt jetzt im ehemaligen Amtsgericht

Ein historischer Blickfang schmückt jetzt das so genannte „Kleine Fallersleber Rathaus“ am Hofekamp. Wer das ehemalige Amtsgericht betritt, dem fällt an der linken Wand des Eingangsbereichs ein Modell der Fallersleber Infrastruktur im Maßstab von 1:500 ins Auge. Die Nachbildung hatte zuvor im...