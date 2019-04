Finissage der Stickbilderschau im Hoffmann-Museum

Zu einem letzten Rundgang durch die Sonderausstellung zu des Dichters Kinderliedern in bunten Stickbildern lädt das Hoffmann-von-Fallersleben-Museum am Ostermontag, 22. April, um 15 Uhr ein. Elke Schulz zieht dann Resümee: zur Ausstellung und dem vielseitigen Begleitprogramm der vergangenen fast sechs Monate. Und natürlich singt die Museumsmitarbeiterin auch und in Begleitung des Publikums eine Auswahl an Liedern aus der Textfeder Hoffmanns. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.

Als im November vergangenen Jahres die Ausstellung im Beisein der Künstlerin Gudrun Cohnen-Nussbaum eröffnet wurde, begann bald darauf die Adventszeit. Feste wie Weihnachten und Ostern bilden wichtige Kategorien in den Hoffmann’schen Kinderliedern. An diesen wird deutlich, dass diese Feiern religiösen Ursprungs im

19. Jahrhundert, zu Lebzeiten Hoffmanns, allmählich verbürgerlichten und zu Familienfesten wurden. Der veränderte Wert, der nun Kindern beigemessen wurde, spiegelt sich gleichfalls in Hoffmanns Texten, so in den lyrischen Beschreibungen von Spielen. Ein anderes Thema bildet die Natur mit ihren unterschiedlichen Pflanzen und den vielen Tieren. Die in Holzminden lebende Grafikerin Gudrun Cohnen-Nussbaum ist seit Jahren ein Fan der Dichtungen Hoffmanns. Die vielen Kinderlieder faszinieren sie im Besonderen und erinnern auch an die eigene Kindheit. Am kommenden Montag können die Besucher Abschied nehmen, sich von den Bildern und Texten zu Erinnerungen an die eigene Kindheit inspirieren lassen, staunen über so viel Feingefühl bei der Arbeit mit Nadel und Faden und mehr über die Künstlerin, Kindheit früher und Hoffmanns Liederschatz erfahren.