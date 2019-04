Gericht verurteilt 21-jährigen Wolfsburger zu Beratungsstunden

Zu acht Beratungsstunden über Sexualität bei Pro Familia, noch dazu 200 Euro Bußgeld, zahlbar in vier Raten an den Kinderschutzbund, hat Einzelrichterin Heike Ullrich-Schrammek einen 21-jährigen Mann verurteilt. Richterin, Staatsanwältin und Verteidiger sahen es übereinstimmend als erwiesen an,...