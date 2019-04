Wohnungen in Wolfsburg: Nachfrage hoch, Preise steigen

Die Wolfsburger Wohnbauoffensive führt dazu, dass immer mehr neue Immobilien und Mietwohnungen auf den Markt kommen. In diesem Jahr werden voraussichtlich mehrere hundert Objekte fertiggestellt: in den großen Baugebieten Steimker Gärten und Hellwinkel-Terrassen, unter anderem aber auch in Detmerode und im Wellekamp. Von einer Übersättigung des Marktes kann nach Angaben von Bauunternehmen, Immobiliengesellschaften und Banken aber noch...